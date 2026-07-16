မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးများ နှင့် ဝန်ထမ်းများအား အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီ မိန့်ခွန်းပြောကြား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာရမ်ဒွါန်နီ သည် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် နံနက်ပိုင်းတွင် အဖွဲ့ချုပ် ၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတွင် စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၀:၁၉
News ID: 1841173
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment