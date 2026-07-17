အီရန်အပေါ် အမေရိကန်စစ်ဆင်ရေးအတွက် အာရပ်နိုင်ငံများ၏ ထောက်ပံ့မှု သက်သေများ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အာရပ်နိုင်ငံများဘက်မှ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများထံ လောင်စာဆီကို အဆက်မပြတ် ဖြည့်တင်းပေးနေသည့်အပြင် အမေရိကန်ဧည့်သည်များအတွက် အစားအသောက်၊ နေထိုင်ရန်နေရာနှင့် လိုအပ်သမျှ အထောက်အပံ့အားလုံးကိုလည်း ပေးအပ်နေကြသည်။ ထိုစခန်းများမှ လေယာဉ်များ ပျံတက်ကာ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ ထို့နောက် အီရန်၏ တုံ့ပြန်ဒုံးကျည်များ ဤနေရာများပေါ်သို့ ကျရောက်လာသောအခါမှ မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ၊ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော မြေများနှင့် အစ္စလာမ်အွန်မသ် (မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်း) အပေါ် နာကျင်ပူပန်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာကြပါတယ်။
၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၃:၃၃
News ID: 1841231
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment