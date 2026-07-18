အီရတ်နိုင်ငံ၏မရ်ဂျအ်တော်အာယာသွလ္လာဟ် စစ်သာနီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့်ကွမ်းမြို့၌ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး အားဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး၏ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို အီရတ်နိုင်ငံ၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီစစ်သာနီ ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်ရက် ၁၅ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညပိုင်း တွင် အီရန်နိုင်ငံ ကွမ်မြို့တော် ၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ ဘာသာရေး ကျောင်းသားများ၊ အစ္စလာမ်ပညာရှင်ကြီး များနှင့် ပြည်သူလူထု အလွှာအသီးသီးမှ တက်ရောက်၍ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1841908
Your Comment