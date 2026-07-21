သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် ကွမ်း (စ.အ) ရောင်ဇာတော် တွင် အမျိုးသမီးများက အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဝမ်းနည်း အောက် မေ့ အဇါဒါရီ ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ၂၀၂၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး အာဇာနည် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) အား ဂုဏ်ပြု အောက်မေ့ ခြင်း အဇါဒါရီ ကို အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် H.I ဆယက်ဒ် ဟိုစိုင်းန် မိုအ်မေနီ က ဟောပြောခဲ့ပြီး၊ သခင်မကြီး မအ်စူမဟ် ကွမ်း (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဝတ်ပြုဆောင် တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၀:၂၀
News ID: 1843025
Your Comment