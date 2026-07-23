အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ဘက် မှ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား အတွက် မဂျ်လစ် ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် မဂျ်လစ် ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) ညပိုင်း တွင် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ဘက် မှ ဦးစီးကျင်းပခဲ့ပြီး ၊ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် နှင့် ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးရာ လက်ထောက်ဌာန တို့လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မဂျ်လစ် ကို ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ဝတ်ပြုဆောင် တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1844199
Your Comment