  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

အီရန်နိုင်ငံ ဟော်မုဇ်ဂန် တွင် အမေရိကန် ၏ မတရားကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှုများ ခံခဲ့ရသော်လည်း၊ သွားလာလှုပ်ရှားမှုမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ရှိနေ ။ ။ ။ Photo

အဗ်နာ ။ ။ ဟော်မုဇ်ဂန်ပြည်နယ်ရှိ တံတားများ၊ အခြား မြို့ပြအခြေခံ အဆောက်အအုံများအပေါ် အမေရိကန်၏ ကျယ်ပြန့်သော တိုက်ခိုက်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း၊ ပုံမှန်ယာဉ်အသွားအလာတွင် မည်သည့် အနှောင့်အယှက်မျှ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းသည် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသည့် လမ်းများနှင့် တံတားများကို နေ့ညမပြတ် အမြန်ပြန်လည်တည်ဆောက် ပြုပြင်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အများပြည်သူ ယာဉ်အသွားအလာအတွက် အစားထိုးလမ်းကြောင်းများကိုလည်း နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ချက်ချင်း စီစဉ်ပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်။

၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၈:၀၃
News ID: 1844298

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha