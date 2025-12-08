ပိတ်ဆို့မှုကို ဖြိုခွင်းရန် ဧပြီလတွင် ဂါဇာသို့ ရွက်လွှင့်ရန် ရေယာဉ်စုအသစ် ထွက်ခွာမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဂါဇာဝိုင်းရံမှုကို ဖြိုခွင်းရန် နိုင်ငံတကာကော်မတီသည် ၎င်းတို့၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပွဲများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Global Sustainability Fleet နှင့် Thousand Magdalene Initiative အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ အိုင်ယာလန် မြို့တော် ဒဗ္ဗလင်တွင် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးများကို ဆက်လက်ကျင်းပနေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကော်မတီက အစ္စရေး၏ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် “ငြိမ်းချမ်းသော” နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ဂါဇာသို့ ရွက်လွှင့်ရန် “သင်္ဘောအမြောက်အမြား” ကို တပ်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင် နေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလက နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်ရှိ “Freedom Flotilla” သင်္ဘောများတွင် အစ္စရေးရေတပ်က သင်္ဘောများစွာကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ရာပေါင်းများစွာကို ဖမ်းဆီးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ယင်းထုတ်ပြန်ချက် ထွက်ပေါ်လာ ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆိုအရ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် မိမိ တို့ကို ဖမ်းဆီးထားစဉ်အတွင်း “ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု” အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကော်မတီက “ဂါဇာနှင့် ပါလက်စတိုင်းတို့နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုလို အပ်ပါသည်” ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဥပဒေနည်းလမ်းများနှင့် လူထုဖိအားပေးမှုများမှတစ်ဆင့် ပိတ်ဆို့မှု ကို အဆုံးသတ်ရန် နိုင်ငံတကာ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်။
၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အစ္စရေးသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို နှစ်နှစ်ကြာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစစ်ပွဲတစ်ခု စတင်ခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၇၀၀၀၀ ကျော် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၇၁၀၀၀ ကို ဒဏ်ရာရအောင် ပြုခဲ့ပါတယ်။ အများစုမှာ ကလေးများနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်စေမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ဟာ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် အစ္စရေးက နေ့စဉ် ချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၃၇၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၉၇၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသသို့ လုံလောက်သော အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများ ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်း တားဆီးထားပြီး၊ ထိုဒေသတွင် ၁၈ နှစ်ကျော် ဝိုင်းရံထားပြီး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ၂.၄ သန်းခန့်သည် ဆိုးရွားသော အခြေအနေများတွင် နေထိုင်နေကြသည်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
