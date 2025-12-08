အီရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပဋိပက္ခ တိုင်းသည် ဒေသတစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကာတာ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ စီရင်ခံစာ အရ ကာတာဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ်ရဲဟ်မာန် အာလေ့ စာနီက အီရန်၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သံတမန်ရေးအရ ကြိုးပမ်းမှုမရှိကြောင်း အီရန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြုလုပ်မည့် ပဋိပက္ခတိုင်း သည် ဒေသတစ်ခုလုံးရှိ နိုင်ငံများကို သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တောင်းဆိုချက်အရ ကာတာနှင့် ဟားမတ်စ်ဆက်ဆံရေးကို လွန်ခဲ့သော ၁၃ နှစ်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယင်းကြောင့် ကာတာသည် ဝေဖန်မှုများနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ပစ်မှတ် ဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း ဤဆက်ဆံရေး၏ ရလဒ်အနေဖြင့် ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီး အကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာလေ့ စာနီ က ကာတာ၏ ထောက်ခံမှုသည် ဟားမတ်စ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ အတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကာတာ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များသည် အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်က ကြားခံနိုင်ငံတစ်ခုခုကို တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် မညီညွတ်ပြီး ယုတ္တိမရှိကြောင်း ကာတာသည် ဟားမတ်စ်အား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် အစ္စရေးက ဒိုဟာကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အ ကာတာဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ်ရဲဟ်မာန် အာလေ့ စာနီက က ကာတာနိုင်ငံသည် ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားနိုင်ငံများက ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အရာများကို ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဂါဇာဒေသခံများသည် မိမိ တို့၏မြေမှ ထွက်ခွာလိုခြင်းမရှိသည့်အပြင် မည်သူမျှ လည်း ၎င်းတို့အား အတင်းအကျပ်မပြုလုပ်နိုင် ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
