အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များ၊ သင်္ဘော ၂၉ စင်း ပါဝင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် အီရန်ရေနံထွက်ကုန်များ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်သည့် သင်္ဘောများအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်၏ အရိပ်ရေယာဉ်စု (လျှို့ဝှက်ကုန်သွယ်ရေးရေယာဉ်စု) အပေါ် ဖိအား တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ရေနံထွက်ကုန်များ တင်ဆောင်လာသော သင်္ဘော ၂၉ စင်းကို ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ် ခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ စစ်ရေးအစီအစဉ်များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် အတွက် အသုံးပြုသည့် ရေနံဝင်ငွေများကို ဝင်ရောက် ခွင့်ကို ဆက်လက်တားဆီး သွားမည်ဟု ဝန်ကြီးဌာနက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်ရေနံနှင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့မှုကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ကန့်သတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟူသော မိမိတို့၏ ထုံးစံ အတိုင်း စွပ်စွဲချက်များကို ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းကြေညာချက်တွင် အမေရိကန် အဆိုအရ အီရန်၏ တရားမဝင်ရေနံကုန်သွယ်မှု ကို အထောက်အကူပြုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တုံ့ပြန်ရန် တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဖိအားပေးရေးယန္တရားမူဝါဒဟုခေါ်သော မူဝါဒအောက် တွင် အီရန်၏ရေနံကွန်ရက်အပေါ် ယခင်က ပိတ်ဆို့မှုများစွာ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဤမူဝါဒသည် ယခုအချိန်အထိ မအောင်မြင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး အမေရိကန်သည် မိမိ ၏ မာနထောင်လွှားသော ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရန် အလွန်အမင်း ကျရှုံးခဲ့သည်ဟု လေ့လာသူများက ယုံကြည်ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
