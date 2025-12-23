ဥရောပသမဂ္ဂ က ဂရင်းလန်းနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့နှင့် အတူရှိ ကြောင်း ကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Irna သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အာဆူလာ ဖွန် ဒဲယာ လိုင်ယင် က မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း၏ လုံခြုံရေးသည် ဥရောပသမဂ္ဂ ၏ ထိပ်တန်းဦးစားပေးများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေကြောင်း ex-post တွင် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပကော်မရှင်၏ အကြီးအကဲက နိုင်ငံအားလုံး၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လွတ်လပ်ရေးကို လေးစားခြင်း သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂရင်းလန်းကို သိမ်းပိုက်ရန် ဝါရှင်တန်၏ ကြိုးပမ်းမှုအပေါ် တုံ့ပြန်ရာတွင် ဖွန်ဒဲယာလိုင်ယင် က ဥရောပသမဂ္ဂသည် ဒိန်းမတ်နှင့် ဂရင်းလန်းပြည်သူများနှင့် အတူ ရှိ ကြောင်းနှင့် ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေရန် မဟာမိတ်များ နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
