ထရမ့် က နေတန်ယာဟု နှင့် တွေ့ဆုံ ၊ ထရမ့် မှ အီရန်ဆန့်ကျင်ရေးပြောဆိုချက်များကို ထပ်လောင်းပြောကြား၊ သဘောတူညီချက်ရယူရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ အဆိုအရ အမေရိကန်သမ္မတသည် အကြမ်းဖက် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု နှင့် မတွေ့ဆုံမီ သတင်းထောက်များအား အီရန်အပေါ် ၎င်း၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ခြိမ်းခြောက် မှုများ ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြားခဲ့ပြီး "အီရန်သည် မိမိ ၏ နျူကလီးယား စွမ်းရည်များကို ပြန်လည်တည် ဆောက်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်းနှင့် ထိုသို့ဖြစ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်မှာ ဟုတ်ကြောင်း ၊ အဲဒီလို မဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း " ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အီရန်သည် သဘောတူညီချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ကြားသိခဲ့ရပြီး ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် ၎င်း၏ နျူကလီးယားစွမ်းရည်များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းထက် ပိုမိုပညာရှိရာရောက်ကြောင်း ထရမ့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတကလည်း "ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို အဓိကတိုက်ခိုက်မှုမစတင်ခင် နောက်ဆုံးအကြိမ် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရခဲ့ရင် ပိုပြီးပညာရှိရာရောက်လိမ့်မယ်" လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်က နေတန်ယာဟုနှင့် မိမိ ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း “ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောစစ်ပွဲတစ်ခုကို အတူတကွအနိုင်ရခဲ့သည်။ အီရန်ကို အနိုင်ယူပြီး B2 ဗုံးကြဲလေယာဉ်များဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုခဲ့လျှင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးရှိမည်မဟုတ်” ဟု မြေပြင် လေ့လာသူများအတွက် ဟာသတစ်ခု ဖြစ်စရာကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသော စစ်မက်ကို လိုလားသော အမေရိကန်သမ္မတသည် စစ်ပွဲရှစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနှင့် ထိုက်တန်သည်ဟု သူ့ကိုယ်သူ ယူဆခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်အား တီဟီရန်က ၎င်း၏ ဒုံးကျည်နှင့် နျူကလီးယားအစီအစဉ်များကို တီထွင်ပါက အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာပြောမည်နည်းဆိုသည့် မေးခွန်းကိုမေးခံရသည့် အခါ အလွန်မာန ကြီးစွာ ဖြင့် " အီရန် ၏ အစီအစဥ် သည် ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါက တိုက်မည် ဖြစ်ပြီး နျူကလီးယား အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါက အလွန်လျင်မြန်စွာ တိုက်မည်" ဟု ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာတွင် အမေရိကန်သမ္မတက အီရန်၏ ပြည်တွင်းရေး တွင် အတင့်ရဲ ပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုသော ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး “သူသည် အီရန်တွင် အစိုးရပြောင်းလဲမှုအကြောင်း ပြောဆိုမည်မဟုတ်ပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတိပြုစရာအချက် တစ်ခု မှာ အစ္စရေး နှင့် အမေရိကန် သည် နောက်တစ်ကြိမ် မည်သည့် အကြောင်း ပြချက်နှင့် မဆို အီရန် အား တိုက်ခိုက်လာပါက အရင်ထက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အီရန် ဘက်မှ အဖြေပြန်ရမည်မှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သေချာကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
