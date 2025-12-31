အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ အာဇာနည် အဘူ အူဘိုက်ဒဟ် ၏ အမည်ရင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ ကို ထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဇီယွန်ဝါဒီများအတွက် ကြောက်ရွံ့မှု၏ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်သည့် မိမိတို့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဘူ အူဘိုက်ဒဟ် အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အသစ်တစ်ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။
အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ မှ အသစ်ခန့်အပ်ခံရသော ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး တရားဝင် မိန့်ခွန်းတွင် အသက်ပေးလှူခဲ့ရသော အဘူ အူဘိုက်ဒဟ် ၏ ဓာတ်ပုံကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏အမည်ရင်းမှာ ဟိုဇိုင်းဖဟ် စမီးရ် အဗ်ဒွလ္လာဟ် အလ် အလ်ကဟ်လူသ် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရှဟီးဒ် အဘူ အူဘိုက်ဒဟ် သည် ပါလက်စတိုင်းခုခံမှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့၏အသံနှင့် အနီရောင် ပဝါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲ၏ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူသည် မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ထားသည့် ကြေညာချက်များနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများအားလုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သူ့ကို မိုဂျာဟစ်ဒ် နှင့် မျက်နှာဖုံးတပ်သူအဖြစ် လူသိများခဲ့သည်။ ဇီယွန်ဝါဒီ ထောက်လှမ်း ရေး အေဂျင်စီများသည် သူ၏အစစ်အမှန်အမည်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း သူ၏ အာဇာနည် အဖြစ် ကွယ်လွန်သည်အထိ ပဟေဠိဆန်နေခဲ့ကြပါတယ်။
အလ်ကစာမ် တပ်မဟာ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသစ်က မိမိ ၏မိန့်ခွန်းတွင် အဘူ အူဘိုက်ဒဟ် (ဟိုဇိုင်းဖဟ် စမီးရ် အဗ်ဒွလ္လာဟ် အလ် အလ်ကဟ်လူသ်) သည် ဂျေရုဆလင်မြို့လွတ်မြောက်ရေး နှင့် ဖိနှိပ်ခံရသူ ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးများကို ကာကွယ်ရေးအတွက် မိမိ ၏ဘဝကို မြှုပ်နှံထားခဲ့ကြောင်း ၎င်း ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်မှုသည် အယ်လ်ကစာမ်၏ စိတ်ဓာတ်ကို ကျဆင်းစေမည်မဟုတ်ပဲ ဤခုခံမှုခရီးကို ပိုမိုအားကောင်း စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဘူ အူဘိုက်ဒဟ် ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်ခြင်းသတင်းသည် ဂါဇာတွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ကျူးကျော်မှုကို ခုခံမှု အထွတ်အထိပ်ရောက်နေချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အဘူ အူဘိုက်ဒဟ်၏ ဓာတ်ပုံ ထုတ်ဝေလိုက်တာကြောင့် ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဝမ်းနည်း မှုတွေ လှိုင်းလုံးကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပေမယ့် ၎င်း၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု ၊ စတေးမှု ကို ခုခံရေး အဖွဲ့အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက်ပြီး နာမ်ပိုင်း ရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်နေကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment