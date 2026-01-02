ဂါဇာ စစ်ပွဲစတင်ကတည်းက သတင်းထောက် ၂၇၅ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရဂါဇာ ရှိ ပါလက်စတိုင်းသတင်းအချက်အလက်စင်တာက ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ၌ ပါလက်စတိုင်းသတင်းထောက် ၅၆ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဒေသတွင်းစစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း သတင်းထောက် ၂၇၅ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ သတင်းထောက်သုံးဦး ပျောက်ဆုံးနေပြီး ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီး ဂါဇာတွင် သတင်းထောက် ၄၂၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဂါဇာတွင် သတင်းထောက် ၅၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့၌ပါတယ်။ ဤလုပ်ရပ်သည် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇာရှိ ပါလက်စတိုင်း သတင်းအချက်အလက်ဌာနက ဂါဇာတွင် သတင်းထောက်များ၏ အာဇာနည်အဖြစ် သတ်ဖြတ် ခံရမှု များပြားလာခြင်းက ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် သတင်းထောက်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပစ်မှတ်ထား နေပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြင့် အမှန်တရား၏ အသံကို တိတ်ဆိတ်စေလိုကြောင်း ပြသနေသည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း သတင်းထောက်များသမဂ္ဂက မကြာသေးမီက ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့သော ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအပေါ် ဇိုင်ယွန်အစိုးရ၏ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစစ်ပွဲအတွင်း သတင်းထောက်များ၏ မိသားစုဝင် ၇၀၆ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၎င်းတို့အနက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၄၃၆ ဦး၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ၂၃၃ ဦးနှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၆၇ ဦး အသက်ပေးခဲ့ရကြောင်း ပါလက်စတိုင်း သတင်းထောက်များသမဂ္ဂက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် ၎င်းတို့အများစုမှာ သတင်း ထောက်များ ၏ နေအိမ်များနှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများဧရိယာများအပေါ် ရန်လိုသော ဇီယွန်အစိုးရ၏ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် ပါလက်စတိုင်းသတင်းထောက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ကူညီရန်အတွက် အာရပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ နှစ်ဖက်စလုံးမှ ဥပဒေရေးရာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ် ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
