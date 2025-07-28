  1. Home
ဂါဇာကမ်းမြှောင် ရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများ ၏ ရင်နစ်ဖွယ် မြင်ကွင်း ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ဂါဇာကမ်းမြှောင် ရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများ ၏ ရင်နစ်ဖွယ် မြင်ကွင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကလေးများနှင့် မိသားစုများသည် စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနှင့် သန့်ရှင်းသောရေ ပြတ်လပ်မှုကို ဆိုးရွားစွာ ရင်ဆိုင် နေရပြီး အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကူအညီများကို ပေးပို့နိုင်ခြင်း မရှိ ဟု အစီရင်ခံကြသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကုလ နှင့် ကမ္ဘာ နိုင်ငံ အများစု သည် အကြမ်းဖက် အမေရိကန် နှင့် အကြမ်းဖက် အစ္စရေး ကို မနိုင်ကြောင်း မတွန်းလှန်နိုင်ကြောင်း ပြသနေပါတယ်။

၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၅ - ၁၃:၄၂
