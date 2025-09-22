ဆွာဒစ်က်ကီးန်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသည်အနေနှင့် ပါကစ္စတန်၏ ရှီအဟ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများကို ဂုဏ်ပြု သည် အနေဖြင့် အခမ်းအနား ပြုလုပ် ၊ ကွမ်း ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်းမြို့ ရှိ မဒရ်စဟ် အေလ်မီယေဟ် ဖိုင်ဇီယဟ် တွင် ဆွာဒစ်က်ကီးန် (မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) နှင့် အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) မွေးနေ့ ရက်မြတ် မင်္ဂလာ ) မွေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုသည် အနေ နှင့် ပါကစ္စတန် ၏ ရှီအဟ် ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများ ( ရှဟီးဒ် H.I အာရေဖ် ဟိုစိုင်းန်နီ နှင့် မုဖ်သီ ဂျအ်ဖရ် ဟိုစိုင်းန် ) တို့ ကို ဂုဏ်ပြု သည် အနေဖြင့် အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအခမ်းအနား တွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ မှ တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။
