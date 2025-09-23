ဂါဇာကမ်းမြှောင် မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ ပြည်သူများ သည် တောင် ပိုင်းဒေသ သို့ ရွှေ့ပြောင်း လာကြ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ဂါဇာကမ်းမြှောင် မြောက်ပိုင်းဒေသများကို အကြမ်းဖက် အစ္စရေးစစ်တပ်က ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် အတင်းအကျပ် ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ ယင်းဒေသ တွင် အဓမ္မရွှေ့ပြောင်းမှု လှိုင်းသစ်များ စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ပါရှိသော ပါလက် စတိုင်း ထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ကားဖြင့် သို့မဟုတ် ဂါဇာတောင်ဘက်သို့ ရာရှီးဒ် လမ်းမှတစ်ဆင့် ခြေလျင် ဖြင့် သွားလာနေကြပါတယ်။ မြို့ပြအခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေသည့် အခြေ အနေတွင် ဤကြီးမားသော လှုပ်ရှားမှုသည် ဖြစ်ပွားနေပြီး ထိုဒေသရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခြေ အနေမှာ စိုးရိမ်ရကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းများတွင် လူများပြည့်လျှံနေပြီး အခြေခံ အသုံးအဆောင်များ မရှိဟု ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များက ဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၁:၃၉
News ID: 1730596
