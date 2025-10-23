အစ္စရေးစစ်တပ်က ဆုတ်ခွာပြီးနောက် ဂါဇာရှိ ရှိက်ခ် ရေဇ်ဝမ်းန် ရပ်ကွက်အတွင်း အကြီးအကျယ် ပျက်စီး နေ သည့် ပုံရိပ်များ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဂါဇာစီးတီး အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ရှိက်ခ် ရေဇ်ဝမ်းန် ရပ်ကွက်မှ ထုတ်ပြန်သော ဝေဟင်မှ ပုံရိပ်များဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်’ဖက် အစ္စရေးစစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများ အပြားကို ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဧရိယာရှိ လူနေအိမ်အများအပြားမှာ လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူသူမနေထိုင်နိုင်သော အဆောက်အအုံများ အများအပြား အဖြစ်ပျက်စီး သွားခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများအပြီးတွင် လမ်းများအပါအဝင် မြို့ပြ အခြေခံအဆောက် အအုံများ မှာလည်း ဆိုးရွားစွာပျက်စီးခဲ့ပြီး ဧရိယာ၏မျက်နှာစာသည် လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၅:၂၉
