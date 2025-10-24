  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

သမိုင်းတစ်လျှောက် ရောင်ဇာတော် များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်မွမ်းမံ ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရတ်နိုင်ငံရှိ ရောင်ဇာတော် များ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မွတ်စလင်များ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုကို ဆန်းစစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် အစ္စဖဟန် တက္ကသိုလ်၏ မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) ညီလာခံခန်းမ၌ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရောင်ဇာတော် များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်မွမ်းမံ ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ ခေါင်းစဥ် ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၅:၁၄
News ID: 1742268

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha