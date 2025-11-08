ရုရှားကျောင်းသူများသည် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရုရှားကျောင်းသူများ ၊ ရုရှား သာသနာပြုဆရာ များ နှင့် ဘာသာရေးလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့သည်ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် စနေနေ့ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကွမ်း မြို့ရှိ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အဆောက်အအုံတွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၀:၀၉
News ID: 1748082
Your Comment