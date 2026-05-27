အိန္ဒိယ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်သည့် ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ် မီ အတွက်မဂျ်လစ် ၊ ဗနာရစ်
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗနာရစ် (ဗရာဏသီ) မြို့ တွင် ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ အတွက်မဂျ်လစ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် H.I ဒေါက်တာ အဗ်ဒိုလ်မဂျီးဒ် ဟကီးမ်အေလာဟီ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ပြီး တရားရေအေးတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။
၂၇ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1819534
