ကာဂီလ် ၏ အဇါဒါရီ စီတန်းလှည့်လည်ပွဲ တွင် မီနဗ် အာဇာနည်များဂုဏ်ပြုကာ ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် နှင့် ကတိသစ္စာ ပြန်လည်ပြု ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မုဟရမ် လ ၁၃ ရက်နေ့ အဇါဒါရီ စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကို အန်ဂျူမန်ဆွာဟစ်ဗွန်ဇ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) ကာဂီလ်လာဒက်ခ် အိန္ဒိယ ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် စည်းကားစွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဤအခါသမယတွင် ကလေးများသည် မီနဗ် ကျောင်းမှ အာဇာနည်များ၏ ဓာတ်ပုံများကို သယ်ဆောင်ကာ ၎င်းတို့အား ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ နောက် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ နှင့် ကတိသစ္စာ ပြန်လည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၄:၅၂
News ID: 1834479
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment