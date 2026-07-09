  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photos

အဗ်နာ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ.) ၏ မရှ်ဟဒ်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် နိုင်ဂျီးရီးယား ရှီအဟ်ခေါင်းဆောင် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ နှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့သည် ယနေ့ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့တွင် မရှ်ဟဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရှိတ်ခ် ဇက်ဇာကီနှင့် ဇနီးဖြစ်သူသည် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးအား နောက်ဆုံးဂါရဝပြုရန်နှင့် စျာပနအခမ်းအနားတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ရန် အီရန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1838107

အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ မရှ်ဟဒ်မြို့ စျာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရှိတ်ခ် အီဗရာဟီးမ် ဇက်ဇာကီ ရောက်ရှိ ။ ။ Photos

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha