အိန္ဒိယနိုင်ငံ တွင် မိန်းကလေး ၂၀ ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ဟိန္ဒူဘုန်းကြီး ကို ဖမ်းဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Aaj.tv ၏ အစီရင်ခံစာအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မိန်းကလေး ၂၀ ကို အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ရူပီး ကုဋေ ၂၀ အလွဲ သုံးစားလုပ်ခဲ့သည့် ဟိန္ဒူဘုန်းကြီး ဆွာမီ ချသီနယာနန် စရ်စူသီ ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အိန္ဒိယမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဒေလီရှိ လူသိများသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဟိန္ဒူဘုန်းကြီး ဆွာမီ ချသီနယာနန် စရ်စူသီ သည် အမျိုးသမီးကျောင်းသူ ၁၇ ဦးထက်မနည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနှင့် စာရွက်စာတမ်းအတုပြုလုပ်မှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် ပါသာရသီဟု လူသိများသည့် ဆွာမီသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်အတော်ကြာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ပြီး အာဂရဟ် မြို့ ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခုမှ လျှို့ဝှက် သတင်း ပေးချက်ကြောင့် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၃ နာရီ ၃၀ တွင် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆွာမီ ချသီနယာနန် စရ်စူသီ သည် ၎င်းတို့အား ညစ်ညမ်းသော မက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့ခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်ပြီး ညဉ့်နက်မှ သူ့အခန်းသို့ ဖုန်းဆက်ခဲ့ကြောင်း ကျောင်းသူများက စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ ၎င်းသည် ကျောင်းသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် စောင့်ကြည့်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မကြာသေးမီက ဒေလီတရားရုံးတစ်ရုံးသည် ဆွာမီ ချသီနယာနန် စရ်စူသီ အတွက် အာမခံချက်ကို ပယ်ချခဲ့ ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အဆိုအရ FIR ကို မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် ၎င်းသည် အင်စတီကျု၏ အကောင့်မှ ရူပီး ၅.၅ သန်းကို ထုတ်ယူကာ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတုကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ဆွာမီ ချသီနယာနန် စရ်စူသီ သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် ထရပ်စ် အတု တစ်ခု ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရူဘီ သန်း ၂၀၀ ကို မတရားနည်းနှင့် ယူခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကနဦးစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့သည် တရားရုံးမှ ငါးရက်ကြာ ကာယကံမြောက် ရမန်ယူခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး ကော်မရှင်ကလည်း အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်ကို အသိပေးခဲ့ပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အရေးယူရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
