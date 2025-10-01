ဆီးရီးယား ၏ လာလျောက် သမ္မတ အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် (ခ) အဘူမိုဟမ္မဒ်အလ်ဂျောင်လာနီ ပုံရိပ်မှန်

၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၀၉:၃၇
SDF အဖွဲ့အား Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ဟိုင်အသ် သဲဟ်ရီးရွန်ရှ်ရှမ်း အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် (ခ) အဘူမိုဟမ္မဒ်အလ်ဂျောင်လာနီ ယခု ဆီးရီးယား ၏ လာလျောက် သမ္မတ ပုံရိပ်မှန် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး ဝန်ကြီး ချုပ် နေတန်ယာဟု ၏ ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေး မှာ ကိုယ်စားလှယ်အများစု က ဆန္ဒပြသည့် အနေဖြင့် ထွက်သွားကြပေမဲ့ ဂျောင်လာနီ ကတော့ မိမိ ဆရာ၊သခင် ၏ မိန့်ခွန်းကို ထိုင်ပြီး နားထောင် အားပေး ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဂျောင်လာနီကို မိုဂျာဟစ်ဒ် ဆိုနေသူများ အသိရှိ ကြပါ။ စဥ်းစားကြည့်ကြပါ။
