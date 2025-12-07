  1. Home
ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှု ကို ခြိမ်းခြောက်နေသူမှာ အီရန်မဟုတ်ဘဲ အစ္စရေးဖြစ်ကြောင်း ဆော်ဒီ ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ပြောကြား

၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၉:၂၀
ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်း သရ်ကီ အလ်ဖိုင်ဆလ် က အဘူဒါဘီတွင်ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ ညီလာခံတစ်ခုတွင် လူအများယုံကြည်ထားသည့်အတိုင်း ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကို ခြိမ်းခြောက် နေသူမှာ အီရန်မဟုတ်ဘဲ အစ္စရေးဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Irannews Ur သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ "အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိက" အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် ဆော်ဒီထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်း သရ်ကီ အလ်ဖိုင်ဆလ် က ကျ‌နော် အမြင်အရ အစ္စရေး သည် ပြဿနာများ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထိန်းချုပ် သင့်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

ပြီးနောက် ဆက်လက်ပြီး လူအများယုံကြည်ထားသည့်အတိုင်း ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကို ခြိမ်းခြောက် နေသူမှာ အီရန်မဟုတ်ဘဲ အစ္စရေးဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း  အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤညီလာခံ သည် အဘူဒါဘီတွင်ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်။

