  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဂါဇာအခြေအနေ သည် လက်မခံနိုင်စရာ အခြေအနေ မဟုတ်ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို မိန့်ကြား

၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၈:၁၈
News ID: 1766496
ဂါဇာအခြေအနေ သည် လက်မခံနိုင်စရာ အခြေအနေ မဟုတ်ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို မိန့်ကြား

ရိုမန် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်များ၏ ခေါင်းဆောင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက ယေရှုခရစ်တော် မွေးဖွားခြင်း အထိမ်းအမှတ် မိန့်ခွန်းတွင် ဂါဇာရှိ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ အခြေအနေကို လက်မခံနိုင်ဟုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IQNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ နှင့် ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုက ယေရှု (အ.စ) သည် အလွန်ရိုးရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် က လူသားများ ကြားတွင် ရှိနေသည်ဟု ယေရှု (အ.စ) ၏ အဆိုအရ ဂါဇာရှိ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများသည် မိုး၊ အအေးနှင့် လေပြင်း များကို ရက်သတ္တပတ်များစွာ တဲထဲတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည်ကို မည်သို့မစဉ်းစားဘဲ နေနိုင်မည် မဟုတ် ကြောင်း မိန့်ခဲ့ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

ရိုက်တာသတင်းအရ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယိုသည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်နှင့် မတူဘဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကာ သံတမန်ရေးပုံစံကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha