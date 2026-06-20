  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photos

၂၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၆:၄၁
News ID: 1829539
အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photos

အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photos အဗ်နာ ။ ။ ဝမ်းနည်းခြင်း စီတန်းလှည့်လည်မှုများကို လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင် နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ စတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀၀ ကျော်သော ဧရိယာတွင် အာရှူရာ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အနီရောင် ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇောများကို ခင်းကျင်းနေကြပါတယ်။

အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photosအေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photosအေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photosအေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photosအေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photosအေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photosအေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photos

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha