++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင်တွင် အာရှူရာ ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇော အနီရောင်ဖြင့် ခင်း ကျင်း ။ ။ Photos အဗ်နာ ။ ။ ဝမ်းနည်းခြင်း စီတန်းလှည့်လည်မှုများကို လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် အေမာမ် အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပြင်ရင်ပြင် နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ စတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀၀ ကျော်သော ဧရိယာတွင် အာရှူရာ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အနီရောင် ဝမ်းနည်းခြင်းကော်ဇောများကို ခင်းကျင်းနေကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment