  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကရ်ဗလာမှ ပြန်လာစဉ် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား၍ မို ဗနီအာမိရ် ယာယီတဲ ၏ မရ်စီယာဖတ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံး ရှဟီးဒ်ဖြစ်

၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၆ - ၁၁:၂၆
News ID: 1848406
ကရ်ဗလာမှ ပြန်လာစဉ် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား၍ မို ဗနီအာမိရ် ယာယီတဲ ၏ မရ်စီယာဖတ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံး ရှဟီးဒ်ဖြစ်

ကရ်ဗလာ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာစဉ်  ဗနီအာမိရ် ယာယီ တဲ ၏ မရ်စီယာ (ဝမ်းနည်းဂုဏ်ပြုကဗျာ) ဖတ်ရွတ်သူအားလုံးသည် ဘဆ်ရာလမ်းမပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဝမ်းနည်းဖွယ် ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုအတွင်း ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ရရှိသော သတင်းများအရ အဆိုပါ ယာဉ်မတော်တဆမှုသည် ကရ်ဗလာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာစဉ် ဘဆ်ရာလမ်းမပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊  ဗနီအာမိရ် ယာယီ တဲ (စတုဒိသာတဲ) ၏ မရ်စီယာဖတ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

ယင်းဖြစ်စဉ်သည် ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အဇာဒါရီကျင်းပသူများအကြား အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး၊ ရှဟီးဒ်များအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။

အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ရှဟီးဒ်များအားလုံးအပေါ် အဆုံးမဲ့ကရုဏာတော် ချီးမြှင့်တော်မူပြီး၊ ၎င်းတို့အား ဂျန္နသ်၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်များ ချီးမြှင့်တော်မူပါစေကြောင်းနှင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်များအား စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သော ခွန်အားကို ပေးသနားတော်မူပါစေကြောင်း ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha