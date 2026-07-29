မဂျ်လစ်စေခေဘ်ရေဂန်နေရဲဟ်ဗရီ က အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် ပြည်သူများ နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအား ဂုဏ်ပြုချီးကျူး
၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1846757
မဂျ်လစ်စေခေဘ်ရေဂန်နေရဲဟ်ဗရီ (မဂျ်လစ်စေခိုဘ်ရ်ဂန်နေရဲဟ်ဗရီ) က အာဇာနည် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ သမိုင်းဝင် ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ပြည်သူများ၏ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်တက်ရောက်မှု သည် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဝေလာယသ် အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်မည့် သန္နိဋ္ဌာန် တို့ကို ကမ္ဘာသို့ ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Your Comment