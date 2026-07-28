အီရန်က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို တင်းကျပ်စွာ စောင့်ကြည့်နေပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော လမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်သန်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘော ၆ စင်းကို
၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1846332
အီရန်အာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် လမ်းကြောင်းပြစနစ် (Navigation System) ကို ပိတ်ထားပြီး မလုံခြုံသော လမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်သန်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် သင်္ဘောများကို အချိန်မီ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ကာ သတ်မှတ်ထားသော လုံခြုံသည့် လမ်းကြောင်းသို့ ပြန်လည် လှည့်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Your Comment