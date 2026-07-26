တရုတ်နိုင်ငံသည် အီရန်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ထောက်ခံအားပေးသည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ် ယိ သည် သောကြာနေ့တွင် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တရုတ်နိုင်ငံသည် မိမိ၏ လုံခြုံရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရာ တွင် အီရန်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော တင်းမာမှုများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အလွန် အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၊ အစ္စလာမ်မားဘတ် သဘောတူညီမှုစာချွန်လွှာ သည် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကြားဝင် ညှိနှိုင်းမှု၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ သဘောတူညီမှုစာချွန်လွှာသည် အီရန်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ပြည်သူများသည် စစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ပြီး ရေရှည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို လိုလားကြောင်း ထင်ဟပ်စေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ၎င်းတို့၏ အစိုးရအနေဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် ပါကစ္စတန်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ၏ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေမှုများ ကို ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း ဆက်လက် အားပေးသွား မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment