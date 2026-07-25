အမေရိကန်ထောက်ခံသူများကို မေးခွန်းထုတ်သည့် စာသား လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့

၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၆:၂၆
News ID: 1844499
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန်ကို ထောက်ခံသူတွေကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးချင်ပါတယ်။ ၁၀ နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီလောက်သေးတဲ့ ကဖန် (အလောင်းအုပ်အထည်) ထဲမှာပဲ အံဝင်သင့်သလား? ဒါတွေဟာ မီးနာဗ် ကျောင်း က ကလေးများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို စုစည်းပြီး ကဖန်ထဲ ထည့်ကာ သင်္ဂြိုဟ် ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် ထံ က ယူရေနီယမ် သန့်စင်မှု (Uranium Enrichment) ရရှိဖို့၊ ရေနံ နှင့် ဂက်စ် ရရှိဖို့ ဒီအပြစ်မဲ့ ကလေးများကို သတ်ဖို့လိုလို့လား? သူတို့ မှာ ဘာအပြစ်ရှိခဲ့လို့လဲ?
Your Comment