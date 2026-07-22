စစ်အင်အားတစ်ခုတည်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့သော တည်ငြိမ်မှုကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း ဆော်ဒီ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဆော်ဒီနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဖိုင်ဇလ် ဘင်န် ဖရ်ဟာန် က သံတမန်ရေးရာအတွက် အစားထိုးနိုင်သည့် နည်းလမ်းမရှိကြောင်းနှင့် စစ်အင်အားကိုသာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း ရေရှည်တည်တံ့သော တည်ငြိမ်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်မည် မဟုတ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အရ အယ်လ်ရိယာဒ် သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဖိုင်ဇလ် ဘင်န် ဖရ်ဟာန် က ဒေသတွင်း မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားနေသော တင်းမာမှုများသည် ဒေသဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များကို ကျော်လွန်၍ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့နေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး၊ စွမ်းအင်ဈေးကွက်များနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ထိခိုက် စေနေ ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များသည် ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများ၏ သက်ရောက်မှုများသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သံတမန်ရေးရာ သည်သာ ထိရောက်သော နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှုသည် နိုင်ငံများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားခြင်း၊ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုခြင်း၊ အိမ်နီးချင်းကောင်းဆက်ဆံရေး၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း သွားလာခွင့် လွတ်လပ်မှုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကို လိုက်နာမှုတို့အပေါ် အခြေခံသည့် စနစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ခြင်းမှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၎င်းက နိုင်ငံများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများအတွက် တာဝန်ယူမှုရှိရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရန်လိုသောနှင့် နယ်မြေချဲ့ထွင်လိုသော မူဝါဒများသည် လုံခြုံမှုမရှိခြင်းကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးချမ်းသာမှုတို့နှင့် ဆန့်ကျင်နေကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment