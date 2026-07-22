  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

ဆော်ဒီ နှင့် အီရန် ကွာခြားချက် + ဗီဒီယို

၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၆:၃၃
News ID: 1843671
ဆော်ဒီ နှင့် အီရန် ကွာခြားချက် + ဗီဒီယို

အဗ်နာ ။ ။ ပါရှန်း(ဖွာရစီ) ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုထားသော အကြောင်းအရာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပာယ်မပျက်ဘဲ အစအဆုံး အဗ်နာ မြန်မာပိုင်း မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ "ဒီဗီဒီယိုက အခုတလော လူသိများနေတဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျက ဗီဒီယိုပါ။ အဲဒီနိုင်ငံကတော့ Ali Daei၊ Adel Ferdosipour၊ Reza Rashidpour နဲ့ သူတို့လိုလူတွေရဲ့ အိပ်မက်နိုင်ငံလို့ ပြောကြတာပါ။ ဆိုလိုတာက သူတို့ရဲ့ အထက်လူကြီးတွေ လိုချင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံက ဒီလိုမျိုးပါ။ ပေါက်ကွဲသံသေးသေးလေးတောင် ဖြစ်တာနဲ့ လူတွေက စားစရာရှာဖို့ အပြေးအလွှား ဖြစ်နေကြတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ မီးနာဗ် ကျောင်းအဖြစ်အပျက်လည်း မဖြစ်သေးဘူး၊ သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီး လည်း မလုပ်ကြံခံရသေးဘူး၊ စစ်သားများ ၏ အခြေစိုက်စခန်းလည်း မတိုက်ခိုက်ခံရသေးဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင် အစာရှားပါးမှုဖြစ်ပြီး လူတွေ စားစရာလိုက်ရှာနေကြရတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာရင်တော့ အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်။"

Download 1 MB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha