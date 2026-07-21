ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ်ရေလက်ကြား ပိတ်ဆို့ခံရပါက ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ် ပေါ်နိုင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သတင်းမီဒီယာများနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး လေ့လာဆန်း စစ်ရေးအဖွဲ့များ သည် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြား ပိတ်ဆို့ခံရပါက ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ကမ္ဘာ့စွမ်း အင်ဈေးကွက် အပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုများကို သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အရ Al Jazeera ကွန်ရက်သည် ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ ရင်ဆိုင်နေရသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖော်ပြထားပြီး၊ အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား တွင် သင်္ဘောသွားလာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်၌ ပင်လယ်နီနှင့် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ဒေသတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဆော်ဒီအာရေဗျ ရေကြောင်းပိတ်ဆို့ခံရသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ရေနံ ဈေးကွက်တွင် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ Brent ရေနံအနာဂတ်စာချုပ်ဈေးနှုန်းသည် တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၁၂ မြင့်တက်ကာ ၈၉.၂၂ ဒေါ်လာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်ရေနံ အနာဂတ် စာချုပ်ဈေးနှုန်းမှာ လည်း ၇၄ ဆင့် မြင့်တက်ကာ တစ်စည်လျှင် ၈၃.၂၃ ဒေါ်လာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Reuters ၏ အဆိုအရ ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြား လုံးဝပိတ်ဆို့ခံရပါက ကမ္ဘာ့ရေနံထောက်ပံ့မှုသည် ၇ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံတင်ပို့မှု အများစုကို လက်ရှိ လမ်းကြောင်းများ မှတစ်ဆင့် ဆက်လက်တင်ပို့နိုင်တော့မည် မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အချက်အလက်များကို လေ့လာသုံးသပ်သည့် Kpler ကုမ္ပဏီက ယီမင်ဘက်မှ ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်လာခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ပင်လယ်နီဒေသသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီး ဘာဘ် အယ်လ်မန်ဒက်ဘ် ရေလက်ကြားသည် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းရေလက်ကြားသည် ဆော်ဒီရေနံစိမ်း၊ ရေနံသန့်စင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဥရောပ-အာရှ ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသော ရေကြောင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Bloomberg စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များအရ ယမန်နှစ် ဇွန်လအတွင်း ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ Yanbu ဆိပ်ကမ်းမှ ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှုသည် တစ်ရက်လျှင် စည်ပေါင်း ၄.၁၉ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် သင်္ဘောသွားလာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ဆော်ဒီအာရေဗျက ၎င်း၏ ရေနံတင်ပို့မှု အများစုကို ပင်လယ်နီ လမ်းကြောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းပမာဏ တိုးလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Kpler ၏ အဆိုအရ ဘာဘ် အယ်လ်မန်ဒက်ဘ်တွင် အတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်ပါက Yanbu မှ အာရှသို့ သွားသည့် ဆော်ဒီရေနံတင် သင်္ဘောများသည် မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ဆွဇ်တူးမြောင်းမှတစ်ဆင့် သွားလာရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Yanbu မှ တောင်ကိုရီးယားသို့ သွားလာချိန်သည် ၂၄ ရက်မှ ၅၄ ရက်အထိ တိုးမြင့်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Kpler က ခန့်မှန်းထားသည်မှာ အခြားရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုရခြင်းကြောင့် ရေကြောင်း ပို့ဆောင် ရေး လိုအပ်ချက်သည် လက်ရှိအဆင့်ထက် သုံးဆနီးပါး တိုးလာနိုင်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဆွဇ်တူးမြောင်း၏ ရေအနက်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများသည် အပြည့်အဝ ဝန်တင်ဆောင်ကာ ဖြတ်သန်းနိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ Suezmax သင်္ဘောများကို အသုံးပြုရခြင်း သို့မဟုတ် သင်္ဘောကြီးများ ကို ဝန်လျှော့တင်ကာ မောင်းနှင်ရခြင်းများ လိုအပ်လာနိုင်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
ကုမ္ပဏီက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် အခြားလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုရမည့် အခြေအနေတွင် Yanbu ဆိပ်ကမ်း၌ ရေနံတင်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်စီစဉ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရေနံတင်သင်္ဘော အသေးများအပေါ် ပိုမိုမှီခိုရမည်ဖြစ်ကာ ဆွဇ်တူးမြောင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် သင်္ဘောအသွားအလာ စီမံခန့်ခွဲမှုများလည်း လိုအပ်လာမည်ဟု ဆိုပါတယ်။
Kpler ၏ အဆိုအရ ဘာဘ် အယ်လ်မန်ဒက်ဘ်ကို ရှောင်ကွင်းသွားလာပါက အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ အာရှအကြား ခရီးစဉ်ကြာချိန်သည် ရက်ပေါင်း ၅၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ ယင်းမှာ လက်ရှိအချိန်ထက် နှစ်ဆကျော် ပိုမိုကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လောင်စာ ဆီသုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သလို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရေနံတင်သင်္ဘောများ၏ ဖြန့်ကျက် အသုံးပြုမှုလည်း ထိခိုက်မည်ဖြစ်ကာ အာရှဈေးကွက်များတွင် ချက်ချင်းရရှိနိုင်သော ရေနံပမာဏ လျော့နည်းလာနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် Kpler က ဘာဘ် အယ်လ်မန်ဒက်ဘ်တွင် အတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် ဆော်ဒီရေနံတင်ပို့မှု လုံးဝရပ်တန့်သွားမည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရေနံတင်ကုန်များကို ပိုမိုရှည်လျားသော အခြားလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်တင်ပို့နိုင်သော်လည်း ယင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာပြီး အာရှဝယ်ယူသူများအတွက် ရေနံဈေးနှုန်းများ ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment