အီရန်နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်း အမေရိကန်စစ်သား သေဆုံးသူဦးရေ တိုးလာကြောင်း အမေရိကန်မီဒီယာ ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်မီဒီယာက အီရန်နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့သော အမေရိကန်စစ်သားဦးရေသည် ၁၇ ဦးအထိ မြင့်တက်လာကြောင်း ဝန်ခံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (Pentagon) က အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများအပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းဦးရေသည် ၄၂၇ ဦးအထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အီရန်ဘက်မှ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်ပစ်မှတ်များကို ဒုံးကျည်များနှင့် ဒရုန်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အမေရိကန်စစ်သား သေဆုံးမှုများနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဆိုင်ရာ တရားဝင် စာရင်းများကို တင်းကြပ်စွာ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မကြာသေးမီက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယိုကလည်း ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့တွင် အီရန်၏ ဒုံးကျည်တစ်စင်းသည် ဒုံးကျည်အများစုကို ကြားဖြတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏ လေကြောင်း ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ကလည်း အမေရိကန် ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် (CENTCOM) က ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ Muwaffaq Al-Salti စစ်အခြေစိုက်စခန်းကို အီရန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တွင် အမေရိကန်စစ်သား ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁ ဦး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment