အီရန်စစ်တပ်က အမေရိကန်၏ “LUCAS” ဒရုန်းတစ်စင်းကို ထပ်မံပစ်ချဖျက်ဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ စစ်တပ်က ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်အရ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ရေတပ်၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်မှ ရန်သူ၏ “LUCAS” ဒရုန်းတစ်စင်းကို ပစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံ စစ်တပ်က ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် နာရီအနည်းငယ်ခန့်အကြာက ရန်သူ၏ “LUCAS” ဒရုန်းတစ်စင်းကို အောင်မြင်စွာ ခြေရာခံဖော်ထုတ်ပြီး ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ ဒရုန်းမှာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment