အမေရိကန်တိုက်ခိုက်သည့် ဘလူချစ္စတန် ဂျုံသိုလှောင်ရုံ ပျက်စီးမှု နှင့် မျက်မြင်တင်ပြချက်

အဗ်နာ ။ ။ အူရ်ဒူ ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုထားသော အကြောင်းအရာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပာယ်မပျက်ဘဲ အစအဆုံး အဗ်နာ မြန်မာပိုင်း မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ "အမန် နအီးမ် ညီအစ်ကို၊ စလာမ်မွန်းအလိုင်းကွမ်းမ်။ ကျွန်တော် အခု ဘလူချစ္စတန်မှာ ရှိနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က ဂျုံသိုလှောင်ရုံတွေ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကို ခင်ဗျားတို့ မှတ်မိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်မှာ မြင်နေရတာကလည်း အဲဒီဂျုံသိုလှောင်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကို လူတွေ လာပြီး သူတို့ရဲ့ ဂျုံတွေကို သိုလှောင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနေရာကို ဒုံးကျည်တစ်စင်း ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမြင်နေရသလို ဂျုံတွေဟာ မြေပြင်အနှံ့ ပြန့်ကျဲနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူ ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီမြေပြင်ကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။ နေရာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားပြီး လမ်းလည်း ကွဲအက်ပျက်စီးနေပါတယ်။ ရှေ့မှာ မြင်နေရတာကတော့ ဂျုံသိုလှောင်ရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက ကျွန်တော့်ကို 'ဂျွန်ဘိုင့် ဘာကြောင့် ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကို ပြနေတာလဲ?ဘာကြောင့် ဒီအချက်အလက်တွေကို မျှဝေနေတာလဲ?လို့ မေးကြပါတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့ရေ... ဒါဆို ကျွန်တော်က ဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးကို ပြရမှာလဲ။ စစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေကိုပဲ ပြရမှာလား?ကျွန်တော် ဘာကို ပြောပြရမှာလဲ? ဥပမာ ရေနံချက်စက်ရုံ (Refinery) အကြောင်း ဗီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်တင်တုန်းကလည်း 'ဘာကြောင့် အဲဒီရေနံချက်စက်ရုံကို ပြတာလဲ' လို့ ပြောကြပါတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ အမေရိကန်မှာ ဂြိုဟ်တုနည်းပညာ (Satellite Technology) ရှိပါတယ်။ ဒါတွေက လူတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အများပြည်သူသိရှိနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါ။ အမေရိကန်ဘက်က 'စစ်ရေးပစ်မှတ် အများအပြားကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်' လို့ ပြောထားတဲ့ နေရာတွေကိုပဲ ကျွန်တော် လိုက်
၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1843823
Your Comment