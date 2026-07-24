  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

တီဟီရန်ရှိ သံရုံးများ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ပဋိပက္ခတိုး လာမည့် စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာ

၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၈:၃၅
News ID: 1844313
တီဟီရန်ရှိ သံရုံးများ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ပဋိပက္ခတိုး လာမည့် စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်လာ

တီဟီရန်မြို့ရှိ သံရုံးဝန်ထမ်းများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာခြင်းကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် တင်းမာမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်မည့် အခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာနေပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သတင်းများအရ ယူကေ နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့သည် အစောပိုင်းကတည်းက အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့ရှိ မိမိ တို့၏ သံရုံးဝန်ထမ်းများကို ဘေးကင်းရေးအတွက် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် ဂျာမနီနှင့် တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ တို့ကလည်း တီဟီရန်ရှိ ၎င်းတို့၏ သံရုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေ့ပြောင်းရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဆိုပါတယ်။

လေ့လာသူများ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လက်ရှိတင်းမာနေသော အခြေအနေသည် ပိုမိုကြီးမားသည့် ပဋိပက္ခအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်း ပြသနေပါတယ်။

ထို့အပြင် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်နေပြီး၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ မပြုလုပ်ပါက အခြေအနေများ ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးမှုများ ရှိနေပါတယ်။

ယင်းအခြေအနေများသည် အီရန်နိုင်ငံ ဘူရှဲရ် (Bushehr) စွမ်းအင်စက်ရုံအနီး တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ပိုမိုအာရုံစိုက်ခံလာရပါတယ်။ ထို့နောက် ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံ တစ်ခုကိုလည်း တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိတွင် ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပဋိပက္ခ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေနိုင်သည့် လုပ်ရပ်များကို ရှောင်ရှားရန် တိုက်တွန်းမှုများ ရှိနေပြီး၊ အခြေအနေများ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha