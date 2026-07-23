ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်အတွက် ထရမ့် မှ စည်းကမ်းချက် ထုတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့အကြား နျူကလီးယားသဘောတူညီချက် နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေသော်လည်း ထရမ့်၏ အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်သည် သတင်းအဖြစ် အထူးစိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတက Truth Social တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် နျူကလီးယား သဘော တူညီချက် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်များ ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုရှင်းလင်းချက်တွင် ထရမ့်က ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ယူရေနီယမ် သန့်စင်ရေးကို ငြင်းပယ်ခဲ့သလို၊ ဝါရှင်တန်နှင့် ရီယာဒ်အကြား နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို တဲလ်အဗစ်နှင့် ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် မူတည်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရေးသားထားသည်မှာ -
« အမေရိကန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့အကြား ပြုလုပ်မည့် အရပ်ဘက်သုံး နျူကလီးယား သဘောတူညီချက် (မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမျှ သန့်စင်ခြင်း မရှိပါ!) သည် ယခင်က အီရန်၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု (UAE) နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် ရှိခဲ့သကဲ့သို့ အရပ်ဘက်သုံး အသုံးပြုမှုအတွက်သာ ဖြစ်ပြီး အတည်ပြုမည် ဖြစ်သည်။ »
အမေရိကန်သမ္မတက ဆက်လက်၍ -
« သို့သော် (အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျအကြား နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်သည်) ဆော်ဒီအာရေဗျက အလွန်လေးစားဖွယ်ကောင်းပြီး အောင်မြင်သော အီဘရာဟင် သဘောတူညီချက်များတွင် ပါဝင်မှသာ အပြည့်အဝ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် အရပ်ဘက်သုံး နျူကလီးယားစက်ရုံများ (ယူရေနီယမ် သန့်စင်ခြင်း မပြုလုပ်သော) ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိပါ။ » ဟု ဆိုထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment