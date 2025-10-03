အီရန် အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြား ၁ တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှဟီးဒ် စိုလိုင်းမာန်နီ ၏ သမီး နှင့် အမေး အဖြေ ။ ။ video
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၅၀
News ID: 1734404
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြား ၁ တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှဟီးဒ် ကာစင်မ် စိုလိုင်းမာန်နီ ၏ သမီး ဇိုင်နဗ် စိုလိုင်းမာန်နီ နှင့် ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြီးအမေးအဖြေ လေး ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှဟီးဒ် ကာစင်မ် စိုလိုင်းမာန်နီ ၏ မိသားစုကို ရှဟီးဒ် အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြောချင်လို့ အိမ်ကိုလာခဲ့သည် ဖြစ်ကြောင်း ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှဟီးဒ် ကာစင်မ် စိုလိုင်းမာန်နီ သွေးစွန်းနေတဲ့ လက်စွပ်ကို မြင်ပြီး ဤသွေးကို ဘယ်တော့ မှ မဆေးကြောဖို့ အကြောင်း မှာ သမိုင်းဝင် အထောက်အထား တစ်ခု ဖြစ်သည့် အတွက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟုဇိုင်နဗ် စိုလိုင်းမာန်နီ မှ ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Your Comment