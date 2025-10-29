  1. Home
အာရှတွင် အီရန် အမျိုးသမီး လက်ဝှေ့သမိုင်း တွင် ပထမဆုံး ဆုတံဆိပ် ရရှိ

၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၁:၂၈
News ID: 1744152
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ အမျိုးသမီး လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဖွာတွေမဟ် ရက်စ်သဂါရ် သည် ကြေး တံဆိပ် ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဘာရိန်းတွင်ကျင်းပသော အာရှလူငယ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် အီရန်အမျိုးသမီးအမျိုးသားလက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဖွာတွေမဟ် ရက်စ်သဂါရ် သည် ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံသူ အလ်နိုရာကာန်ဂီရသ် နှင့် ၈၀ ကီလိုဂရမ်  အလေးချိန်အမျိုး အစားတွင် ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး မိမိ ၏ပြိုင်ဘက်ကို ရှုံးနိမ့်ကာ ကြေးတံဆိပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖွာတွေမဟ် ရက်စ်သဂါရ် သည် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွင် အီရန်အမျိုးသမီးလက်ဝှေ့အတွက် ပထမဆုံး ဆုတံဆိပ် ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါ တယ်။

အီရန်နိုင်ငံသည် ကိုယ်စားပြုသုံးဦးပါဝင်သော နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။

