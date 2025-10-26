ဟစ်ဘွလ္လာဟ်ဟာယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးမိမိအပါအဝင်ဟစ်ဘွလ္လာဟ်၏မိုဂျာဟစ်ဒ်များ အားလုံးဟာရှဟာဒသ်ကိုတောင်းတကြကြောင်းH.I ရှိက်ခ်နအီးမ်ကာစင်မ်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က ပြင်းထန်သော ထိုးနှက်ချက်များအပြီးတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်း ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ ဦးဆောင်မှုကို ရယူပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် လက်ဘနွန် ရုပ်သံလိုင်း အလ်မီနာရ် နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော မိုဟမ္မဒ်ဒီ အစ္စလာမ် ကို အခြေခံ ထားသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြံ့ကြံ့ ခုခံတွန်းလှန်ခြင်းသည် ဗျူဟာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ် ကြောင်း မိမိ တို့သည် ခိုင်မာပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း မိမိ တို့သည် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း မရှိကြောင်း ပြင်းထန်သော တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် သည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း၍ မိမိ တို့ မပင်ပန်းကြ ကြောင်း ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့် လက်လျှော့ဖို့ သဘာဝမရှိကြောင်း ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ လမ်းကြောင်းက ခိုင်မာပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောင်း ဤလမ်းကြောင်းသည် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံ မှုစိတ်ဓာတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း မိမိ သည် ရှဟာဒသ် ဘဝ ကို တောင်းတ ကြောင်း ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ မိုဂျာဟစ်ဒ်များ အားလုံး ဟာ ရှဟာဒသ် ကို တောင်းတ ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ဟာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့် လုပ်ဆောင်တာ မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် များ ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ချမှတ်တာကြောင့် မိမိတို့သည် ဘယ်တော့မှ အထီးကျန်တယ်လို့ မခံစားရကြောင်း အကြံပေးကောင်စီဝင်များ နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူးများ နှင့် မိမိ သည် တိုင်ပင်ကြောင်း H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် မှ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ခေါင်းဆောင်က စစ်ပွဲအတွင်း လက်ဘနွန်မှ ထွက်ခွာရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်အတွက် နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ မိမိ အနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို တာဝန်ယူခဲ့ပြီး စစ်ရေးရေးရာတွေကို ညှိနှိုင်းဖို့ H.I ဆယက်ဒ် ဟာရှင်မ် ဆဖီးယွဒ်ဒီးန် နှင့် စကားပြောခဲ့ပြီး ထိုအချိန် မိမိ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးရေးရာတွေကို ညှိနှိုင်းဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ညီအစ်ကိုများက မိမိ အား ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြကြောင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်အထိ အလွန်ခက်ခဲသော ရက်ဆယ်ရက်ကို မိမိ တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော်လည်း ထို့နောက်တွင် အရာအားလုံး ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း မိမိ တို့ အလျင်အမြန် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး ရာထူးအမျိုးမျိုးကို ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ညီအစ်ကိုအားလုံးသည် တာဝန်များကို တက်ကြွစွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လူမျိုးတွေက စစ်ပွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မမှန်ကြောင်း ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ဟာ ဤ စစ်ပွဲကို ခေါင်းဆောင် များ ၊ တပ်မှူးများ နှင့် ရှူရာကောင်စီဝင်များ ကတစ်ဆင့် ဦးဆောင်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်း H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ် ခါမေနီ သည် အပြည့်အဝနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ပံ့ပိုးမှုပေးခဲ့ပြီး စစ်ပွဲ၏အခြေအနေများ၊ ၎င်း၏ အကျိုး ဆက်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကို သူကိုယ်တိုင် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေခဲ့ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက် အိုလီ အယ်လ်ဘတ်စ် စစ်ဆင်ရေး၏ ဦးဆောင်မှု၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဟစ်ဘွလ္လာဟ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်မှူးများအကြား တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း နေတန်ယာဟု၏ နေအိမ်ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ထောက်လှမ်းရေး၏ အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အိုလီ အယ်လ်ဘတ်စ် စစ်ဆင်ရေးတွင် ရရှိခဲ့သော အောင်မြင်မှုများသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘဲ ကြံ့ကြံ့ ခံ ခုခံမှု၏ အောင်မြင်မှုများဖြစ်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဟစ်ဘွလ္လာဟ် အဖွဲ့ ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.I ရှိက်ခ် နအီးမ် ကာစင်မ် က ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment