ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ ဆိုလျင် ယုတ်စွ ကလေးများ ဖြစ်နေပါစေ ပစ်သတ်ပါလေ / ဘင်ဂေါ်ဗာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News အစီရင်ခံစာ အရ ဂါဇာအဝါရောင်ဇုန်ရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုပါလက်စတိုင်းများကိုသာ ပစ်ခတ်မှု ကန့်သတ် ရန် အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ဘင်ဂေါ်ဗာ က ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ဇိုင်ယွန် အစိုးရ ရုပ်မြင် သံကြား က ယနေ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာအဝါရောင်ဇုန်ရှိ အသက်ကြီးပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက်သာ ပစ်ခတ်မှုကို အဘယ်ကြောင့် ကန့်သတ်ထား သနည်း? မြည်းများဖြင့်ဖြတ်သွားသော ပါလက်စတိုင်းကလေးများကိုလည်း အဘယ်ကြောင့် မပစ် ရသနည်း? ဟု ဘင်ဂေါ်ဗာ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးတွင် အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ယစ်စ်ရာအဲလ် ကက်ဇ် ကလည်း “ဤဒေသအနီး တွင်ရှိနေ သူတိုင်း ပစ်ခတ် နိုင်ကြောင်း သိရှိထားသင့်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဇိုင်ယွန်ဝါဒီ စစ်ဝန်ကြီး၏ ဤဖော်ပြချက်ကို ဘင်ဂေါ်ဗာ ၏ စကားများကို ထောက်ခံခြင်းအဖြစ် လူအများက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။
အစ္စရေးအစိုးရ၏ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီး အီသမာ ဘင်ဂေါ်ဗာ နှင့် အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ယစ်စ် ရာအဲလ် ကက်ဇ် တို့ ၏ စကားကို ကြည့်၍ မည်မျှ အကြင်နာ မဲ့သသည့်သူများ နှင့် အစွန်းရောက်များ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။
