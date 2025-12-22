  1. Home
  2. ယဉ်ကျေးမှု
  3. အစီရင်ခံစာ

လက်ဖက်ရည်ပူပူသောက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များ

၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၅၈
News ID: 1765010

လက်ဖက်ရည်ပူပူသောက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များ ကို အဗ်နာ ချစ်ပရိသတ်ကြီး အတွက် အကျိုးရှိရန် တင်ပြ လိုက်ပါ တယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

လက်ဖက်ရည်ပူပူသောက်ခြင်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။

၁။ အစာပြွန်နှင့် အစာအိမ်၏ mucosa ပျက်စီးခြင်း။

၂။အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာခြင်း (ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာခြင်း) ။

၃။ အရသာအာရုံ ကျဆင်းခြင်း။

၄။ အစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုတိုးစေခြင်း။

၅။သွားများပျက်စီးခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

မှတ်ချက် ။ ။ လက်ဖက်ရည်ပူပူကို မကြာခဏ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

Dr.Mohammad Edrees popal

.......................................................

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha