လက်ဖက်ရည်ပူပူသောက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များ

လက်ဖက်ရည်ပူပူသောက်ခြင်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
၁။ အစာပြွန်နှင့် အစာအိမ်၏ mucosa ပျက်စီးခြင်း။
၂။အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာခြင်း (ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာခြင်း) ။
၃။ အရသာအာရုံ ကျဆင်းခြင်း။
၄။ အစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုတိုးစေခြင်း။
၅။သွားများပျက်စီးခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ လက်ဖက်ရည်ပူပူကို မကြာခဏ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
