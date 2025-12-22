လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ဖဂျ်နမာဇ်အချိန် ရောက်ပြီးနောက် နိုးလာပါတယ်နောက် ဂိုစ်လ် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်နေလျှင် ဘာလုပ် ရမည်နည်း ?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မဒရ်စာသိုလ်ကာအေမ် (အ.ဂျ) ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ မှ လမြတ်ရမ်တွာန် တွင် ဖဂျ်နမာဇ်အချိန် ရောက်ပြီးနောက် နိုးလာပါ တယ်နောက် ဂိုစ်လ် ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်နေလျှင် ဘာလုပ် ရမည်နည်း ? ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၏ ရှရီအီ မေးမြန်း ချက်အား ဖြေကြား ပေးထား ပါတယ်။
ရှရီအီဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ စစ်သာနီ ထံမေးထားသည့် အမေး နှင့် အဖြေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်တယ်။
မေးခွန်း
တစ်ဦးတစ်ယောက် သည် လမြတ် ရမ်တွာန် တွင် ဖဂျရ်နမာဇ်အချိန် ရောက်ပြီးနောက် နိုးထလာမည်။ပြီးနောက် ၎င်းအပေါ် ဂိုစ်လ်ဝါဂျစ်ဗ် ဖြစ်နေလျှင် ဘာလုပ်ရမည်နည်း? ထိုနေ့ အတွက် ရိုဇဟ် မထားဘဲ နေမည်နည်း?
အဖြေ
၎င်းရိုဇဟ် ပိုင်ပါတယ်။ သို့သော် နမာဇ် အတွက် ဂိုလ်စ် ထည့်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက် - အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ယနေ့ အထူးသဖြင့်လူငယ်များ အနေဖြင့် ညတွင် ဇဲဟ်ရီ စားပြီး အိပ်ပျော် သွားမည် ။ ပြန်နိုးလာသည့် အချိန် ဖဂျရ် နမာဇ် အတွက် အဇါန်လည်း ပေးပြီးပီ ။ ပြီးနောက်မိမိ ကိုယ်ကို ပြန် ကြည့်သည့် အချိန်တွင် သုတ်ရည်ထွက်နေသည်ကို သတိပြုမိမည်။ ထိုအခါ ရိုဇဟ် ထားလို့ မရတော့ဘူးဆိုပြီး ထိုနေ့ကို ရိုဇဟ်ပျက်၍ စားကြသောက်ကြလေသည်။ ဤအချက်သည် မှားယွင်းနေပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုသို့ ဖြစ်လာလျှင် ရိုဇဟ်ထားပြီး နမာဇ် အတွက် ဂိုစ်လ် လုပ်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှရီအီဥပသေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသူတိုင်း လောကီ၊လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ကြပါစေ။
