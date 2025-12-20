  1. Home
ဆီးရီးယား နိုင်သံ တွင် အလ်ဂျောင်လာနီ အုပ်ချုပ်စဉ် အတွင်း လူပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော် သေဆုံး

၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၂၉
ဆီးရီးယား နိုင်သံ တွင် အလ်ဂျောင်လာနီ အုပ်ချုပ်စဉ် အတွင်း လူပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော် သေဆုံး

ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဆိုအရ ဗရှားရိုလ်အဆက်ဒ် အစိုးရ ကျဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း အရပ်သား ရာပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သတ်ဖြတ်မှုများသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တွင် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အာဏာပြောင်းလဲမှုအပြီးတွင် ဆီးရီးယားတွင် အကြမ်းဖက် မှုလှိုင်း အသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။

ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ဗရှားရိုလ်အဆက်ဒ် ကျဆုံး ပြီး အလ်ဂျောင်လာနီ အုပ်ချုပ်မှုစတင်ချိန်မှစ၍ အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၁၃၄၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ ထားပါတယ်။

အာရပ်မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ အဖွဲ့အစည်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဤသေဆုံးမှုများအနက် ၅၇၄ မှုသည် လူမျိုးရေး နှင့် မျိုးနွယ်စုဆက်နွယ်မှုကို အခြေခံ၍သာ ပစ်မှတ်ထားခံရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ သတ်ဖြတ်မှု များသည် ဆီးရီးယား မြို့အများစုသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အရပ်သားများအတွက် ထိရောက်သော ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု နှင့် ပြည်တွင်းကွဲပြားမှုများကြောင့် အခြေအနေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာနေကြောင်း သိရပါတယ်။

ဆီးရီးယား လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က လူမျိုးစု နှင့် ဘာသာရေးအချက်များသည် ရာပေါင်းများ စွာသောသတ်ဖြတ်မှုများတွင် တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပြီး ဆီးရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကွာဟချက်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

ဤကိန်းဂဏန်းများသည် ဆီးရီးယား၏ အနာဂတ်အတွက် ရှင်းလင်းသော သတိပေးခေါင်းလောင်းသံဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။

