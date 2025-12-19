အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် နိုင်ငံ၏ အကျော်အေမာ် တရားဟော ဆရာ H.I အလီရေဇာ ပနာဟီရန်းန် မှ အကယ်၍ ခေတ်ကာလ၏ အေမာမ် ၊အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) ကြည့်နေမည်ဆိုလျင် ... ခေါင်းစဥ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား ထားပါတယ်။
« စကြဝဠာတစ်ခုလုံးက သင့်အတွက် မတ်တပ်ရပ်ပြီး လက်ခုပ်တီးပေးနေတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒါပေ မယ့် အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ ) က သင့်ကိုမြင်တဲ့အခါ လှည့်ထွက်သွားမည်ဆိုလျင် ဒီ အရာများအားလုံး ( စကြဝဠာ တစ်ခုလုံး ၏ လက်ခုပ် တီးပေးမှု ) ဟာ တကယ်ပဲ အသုံးဝင်မည်လား ? ဧကန် မုချ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သတိထားပြီး လူတွေထက် ကျွန်ုပ်တို့ ခေတ်ကာလ၏ အေမာမ် ၊ အေမာမ်ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ နှစ်သက်မှုကို ရှာဖွေရမည် ဖြစ်ပါ တယ်။ »
မှီငြမ်း -
ဒေဖါဂ်ဂေ မတ်က်သတ်က်ဗ်ဗေ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ
အလ္လာဟ်ဟို အက္က်ဘဲရ် ... H.I အလီရေဇာ ပနာဟီရန်းန် ဟောကြားချက်ဟာ မအ်ရေဖသ် အပြည့်ပါ သည့် တရား စကား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ မိမိကိုယ်ကို ရှီအဟ် ၊ အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ နောက်လိုက်ဆိုသူများ သည် အေမာမ် ဇမာန်း (အ.ဂျ) ၏ နှစ်မြို့ ထက် မိမိ ၏ အတ္တ နှင့် အခြားသူများ ၏ နှစ်မြို့ ထက် ဦးစားပေးနေသည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ် တွေ့နေရပါတယ်။
اللھم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجھم .
