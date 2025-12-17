ကင်ဆာ ဝေဒနာ ရှင် ဂျော်ဒန်ရာဇဝတ်သားနှစ်ဦးအတွက် ပြစ်ဒဏ် အစား ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အာဂုံ ဆောင် ကျက်မှတ်ရန် အမိန့်ချမှတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IQNA သတင်းဌာန နှင့် Central သတင်းစာ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အမ်မန်မြို့ တရားရုံးတစ်ခုက ကင်ဆာရောဂါသည်နှစ်ဦးကို ရိုးရာပြစ်ဒဏ်များအစား ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို အာဂုံဆောင် ကျက်မှတ်ရန် စင်တာတစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်သင့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
တရားရုံးက သီးခြားအမှုနှစ်ခုတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမလူနာကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို ခုခံမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယလူနာကို ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် အစားထိုးပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိုမန် ရာဇ၀တ်မှုတရားရုံးမှ တရားသူကြီးက အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးအား တစ်နေ့လျှင် ကုရ်အာန်ကျမ်း တော်မြတ် စူရဟ်များ ကို ငါးနာရီကြာ အာဂုံဆောင် ကျက်မှတ် ရွတ်ဆိုရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်နှစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ တရားသူကြီးက ၎င်းတို့အား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွင် စာရင်းသွင်းရန်လည်း အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အနောက်အိုမန်တရားရုံးသည် ယခုနှစ်အစပိုင်းမှစ၍ ရိုးရာပြစ်ဒဏ်များအစား အစားထိုးအနေဖြင့် လူမှု အကျိုးပြုအမိန့် ၃၀၀ ကျော် ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအမံများသည် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၏ ကုစားရန် ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားပြီး အထူးသဖြင့် အထူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေရှိသော တရားခံများအပေါ် ပြစ်ဒဏ်များ၏ အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် တရားစီရင်ရေးစနစ်၏ ကြိုးပမ်းမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါ တယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment