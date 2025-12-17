လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းတွင် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုအသစ်များကြောင့် ၂ ဦး ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnim သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ဇိုင်ယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်မှုနှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံအပေါ် ရန်လိုမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် မနေ့ည၊ အင်္ဂါနေ့ ညတွင် နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဇီယွန်ဝါဒီတိုက်ခိုက်မှုများတွင် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး ထပ်မံ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်နိုင်ငံ အယ်လ်ယူဒိုင်ဆာမီကာလမ်းမပေါ်ရှိ ကားတစ်စီးပေါ်တွင် ဇီယွန် ဝါဒီရန်သူ၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူတစ်ဦးရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ခါရပ်ဒေသရှိ ဆီပီလင်မြို့တွင် အစ္စရေး၏ ပစ်ကပ်ထရပ်ကားတစ်စီးကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် နောက်ထပ်လူတစ်ဦး ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ငါးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထပ်မံ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဆက်လက်ချိုးဖောက်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ ဇီယွန်ဝါဒီ စစ်သားအများအပြားသည် အယ်လ်ဒါဟီရာမြို့သို့ ချီတက်ဝင်ရောက်ကာ အပြာရောင်မျဉ်း၏ မြောက်ဘက် မီတာ ၇၅၀ အကွာသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ထိုနေရာတွင် ပေါက်ကွဲ စေတတ် သောပစ္စည်း များနှင့် လက်ပစ်ဗုံး များတပ်ဆင်ထားသော ကျည်ဆန်သေတ္တာများကို ရွှေ့ပြောင်းကာ အိမ်တစ်အိမ်အနီးတွင် ထားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီများ သိမ်းပိုက်ထားသော တပ်ဖွဲ့များသည်လည်း ရန်လိုသော လုပ်ရပ်အသစ်တစ်ခုအနေဖြင့် ထိုဒေသ တွင် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အလံများကို စိုက်ထူခဲ့ကြပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီများက ဤဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို စိုက်ထူပြီးနောက် လက်ဘနွန်စစ်တပ်သည် ထိုဒေသတွင် လုံခြုံရေး အတားအဆီးများ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကို ကာကွယ်ရန် ထိန်းချုပ်ထားသော နည်းလမ်း ဖြင့် ဤပစ္စည်းများကို ဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ မာရူဟင်မြို့တစ်ဝိုက်တွင် ဇိုင်ယွန်ဝါဒီတပ်မတော်မှ အမြောက်ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း လက်ဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုထားပါတယ်။
အမေရိကန် နှင့် နိုင်ငံတကာပါတီများ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် လက်ဘနွန်အစိုးရ၏ ငြိမ်သက်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဤနိုင်ငံအပေါ် ကျူးကျော်သူများ၏ ထပ်ခါတလဲလဲ ရန်လိုမှုများသည် ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ဇီယွန်ဝါဒီများသည် လက်ဘနွန်အပေါ် မိမိ တို့၏ ရန်လိုမှုကို သိသိသာသာ တိုးချဲ့လာခဲ့ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပုံမှန်လမ်းကြောင်းသို့ ဆွဲယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အမေရိကန်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရေးဖိအားများ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန် ထောက်ခံသည့် လက်ဘနွန်အစိုးရသည် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ကျူးကျော်မှုနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်မှုများကို ပြင်းထန်သောအရေးယူမှုတစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ခဲ့ဘဲ အစ္စရေးအား လက်ဘနွန်အပေါ် ကျူးကျော်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အစိမ်းရောင်မီး ပြခဲ့သော အမေရိကန်များ၏ အမိန့်များကိုသာ မျှော်လင့်နေကြောင်း ဝမ်းနည်းဖွယ် တွေ့နေရပါတယ်။
